Столкнулись 4 автомобиля. В Киеве пьяный водитель Hyundai выехал на встречную полосу

На Минском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Подробности
Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda, Kia и Ford.
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"В результате ДТП троих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами. В ходе выяснения обстоятельств происшествия инспекторы заметили у водителя Hyundai явные признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти признание с помощью прибора Драгер. Результат – 1,78 промилле", – говорится в сообщении.
Каким будет наказание
Патрульные оформили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управления – 5%.
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