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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Столкнулись 4 автомобиля. В Киеве пьяный водитель Hyundai выехал на встречную полосу

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
24 ноября, 20:10
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В результате ДТП троих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами
Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением
Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением / Фото: Коллаж: Сегодня

На Минском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Подробности

Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda, Kia и Ford.

"В результате ДТП троих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами. В ходе выяснения обстоятельств происшествия инспекторы заметили у водителя Hyundai явные признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти признание с помощью прибора Драгер. Результат – 1,78 промилле", – говорится в сообщении.

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Каким будет наказание

Патрульные оформили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное управления – 5%.

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