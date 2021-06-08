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Стоматолог-убийца: в Киеве доктору сообщили о подозрении в покушении на тещу

8 июня 2021 19:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Подозреваемому продлен срок содержания под стражей – досудебное расследование продолжается

Стоматолог хотел убить свою тещу. Фото: Прокуратура Киева/Telegram

Стоматолог хотел убить свою тещу. Фото: Прокуратура Киева/Telegram

В Киеве 33-летнему врачу-стоматологу сообщили о подозрении в еще одном покушении на убийство. Это уже не первое преступление, которое он совершил.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

В марте 2021 года доктору, который занимался стоматологической практикой в ​​Киеве, было сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 70-летней женщины, которая была его пациенткой, в разбойном нападении на еще одну женщину, краже, мошенничестве на 400 тыс. гривен и угрозе насилием прокурору при избрании ему меры пресечения.

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Позже правоохранители выяснили, что подозреваемый причастен к еще одному преступлению. Так, в июле 2020 года подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений совершил покушение на убийство бывшей тещи путем создания условий, необходимых для наступления ДТП.

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"Реализуя преступный замысел, подозреваемый, точно зная, где работает пострадавшая и на каком автомобиле она передвигается, совершил повреждение тормозного шланга и системы газо-баллонного оборудования, что в дальнейшем могло привести к ДТП и взрыву автомобиля", – пишут в сообщении.

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Однако, потерпевшая во время движения на автомобиле поняла, что тормозная система неисправна, в связи с чем осуществила экстренную остановку с помощью ручных тормозов.

Сейчас подозреваемому по ходатайству прокурора продлен срок содержания под стражей. Досудебное расследование в объединенном уголовном производстве продолжается.

Ранее мы писали, что в Киевской области стоматологи удалили ребенку 12 зубов.

Также напомним, в Одессе мужчина угрожал стоматологу на глазах у маленькой дочери.

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