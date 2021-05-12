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Страшная цена одиночества: в жилом доме Киева обнаружили труп мужчины

12 мая, 16:53

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Тело направлено на экспертизу, так как видимых признаков насильственной смерти не было

В Киеве обнаружили страшную находку – труп в квартире. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в полиции, в жилом доме по улице Кубанской Украины жители ощутили неприятный запах и вызвали на место правоохранителей.

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Так, началось все с того, что жители заметили, что их сосед, 1956 года рождения, два дня не появляется во дворе.

"Плюс, они ощущали в парадном резкий трупный запах. Люди вызвали на место полицию. В квартире обнаружили тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", – сообщили в полиции Киева.

Предварительная квалификация полиции – внезапная смерть.

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Ранее мы писали, что в Киеве на Троещине обнаружили труп женщины. В полиции рассказали "Сегодня", что женщина не падала с высоты.

Напомним, в столице недавно нашли расчлененный труп в сумке.Большую серую сумку обнаружил прохожий. Она стояла между жилыми домами в переулке Моторный.

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