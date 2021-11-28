Страшное ДТП под Киевом: автомобиль вылетел на тротуар прямо в группу прохожих (фото)

В результате удара автомобиль сбил троих женщин, проходящих мимо

В результате аварии в больницу попала женщина, на которую отбросило автомобиль. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Вишневое под Киевом произошло ДТП с пострадавшими. Ранение получила, как минимум, одна прохожая, на которую отбросило автомобиль.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Реклама

Подробности

Два автомобиля столкнулись "лоб в лоб". В результате удара одна из машин вылетела на тротуар и сбила троих женщин, которые проходили мимо.

Одну из них в срочном порядке госпитализировали, две других встали и ушли. На месте работали полиция и медики.

О состоянии водителей не сообщается. В полиции пока подробности аварии не раскрывали.

Реклама

Фото: dtp.kiev.ua

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

Реклама

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Читайте также: