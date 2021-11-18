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Страшное убийство. В Киеве нашли части тела в мусорном баке (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 ноября, 19:18
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Копы устанавливают вероятных свидетелей, а также изучают видеозаписи с камер наблюдения
В столице жестоко убили человека
В столице жестоко убили человека / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в мусорном баке обнаружили части тела неизвестного. Это произошло в Печерском районе. Сейчас копы устанавливают личность погибшего.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

На бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела.

На месте работает следственная группа
На месте работает следственная группа / Фото: Сегодня

"Правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены рядом. Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего и розыска лиц причастных к убийству", – говорится в сообщении.

Части тела обнаружили прямо в мусорном баке
Части тела обнаружили прямо в мусорном баке / Фото: Сегодня

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Кто бросил в мусорный бак части тела пока неизвестно
Кто бросил в мусорный бак части тела пока неизвестно / Фото: Сегодня

Полицию вызвали местные жители
Полицию вызвали местные жители / Фото: Сегодня

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