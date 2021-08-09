Страшный "рекорд": в Киеве за три дня утонуло пять человек (фото)

Спасатели каждый день напоминают горожанам, как опасно купаться на неофициальных пляжах и необорудованных для этого местах

Водолазы работали на столичных водоемах. Фото: коллаж "Сегодня"

Только за последние три дня в Киеве утонуло пять человек. Как стало известно, с начала этого года на воде в столице погибли 52 человека.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

7 августа

В субботу столичные спасатели трижды получали вызовы по утопленникам. Первый вызов был в Днепровском районе столицы. По ул. Радужная, 15 на озере "Радунка" с помощью водолазного снаряжения подняли на поверхность с глубины шести метров тело женщины.

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Следующий вызов – на реке Днепр, возле Южного моста, мужчина пошел купаться и не вернулся. На расстоянии 30 м от левого берега на глубине шести метров водолазы обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Спасатели работают на месте ЧП. Фото: ГСЧС

Третьего утопленника нашли в Деснянском районе столицы. По ул. Крайняя, на озере Алмазное на расстоянии 10 метров от берега.

8 августа

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А в воскресенье на озере Вырлица, в Дарницком районе, нашли тело мужского пола. С помощью водолазно-спасательного снаряжения и надувной лодки утопленника доставили к берегу.

Из водоема достают утопленника. Фото: ГСЧС

9 августа

Еще один трагический случай произошел в Днепровском районе на озере "Тельбин" уже сегодня утром. На расстоянии 10 метров от берега на поверхности воды обнаружили тело женщины в возрасте около 50 лет.

Статистика за последнее время

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Отметим, что только с начала года на воде в Киеве погибли 52 человека, с начала купального сезона уже 40.

"Спасатели каждый день продолжают напоминать гражданам, как опасно купаться на неофициальных пляжах и необорудованных для этого местах", – пишут в ГСЧС.

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