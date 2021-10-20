Стрельба и ножевые ранения: в Киеве напали на водителей

По данным компании, в автобус, где находились сотрудники ООО "Транссити", зашли около 20 молодых людей. Они открыли стрельбу, применили ножи, а затем бросили в автобус дымовую шашку

В Киеве напали на водителей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на конечной остановке маршрута №555 (ул. Кибальчича – ул. Алматинская) представители частного перевозчика "Авен-Езера" с неизвестными лицами в балаклавах совершили вооруженное нападение на водителей и сотрудников ООО "Транссити".

Об этом пишет сайт ООО "Транссити".

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Подробности

На остановку подъехал совладелец ООО "Авен-Езера" Сергей Викторович Пономаренко на черном Mersedes АИ0001ЕХ. Зайдя внутрь автобуса, где находились сотрудники ООО "Транссити", он начал угрожать "Мы вас убьем", "Я вас прикончу", "Вам п..ц".

В результате нападения пострадали несколько сотрудников "Транссити". Один из них получил ножевые ранения в районе ягодиц и ранения травматическим оружием. У еще одного сотрудника – открытая черепно-мозговая травма, рваные раны и ушиб челюсти.

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Предыстория

На нескольких маршрутах, в том числе 555 с перевозчиком "Авен-Езер" было расторгнуто договоры на основании выявленных и подтвержденных фактов махинации с документами на предыдущих конкурсах, что было зафиксировано при проведении аудиторской проверки. С 13 октября подвижной состав "Авен-Езер" не имел права ездить маршрутами, и перевозчик "Транссити" предоставил свои автобусы, которые соответствуют требованиям города.

Согласно действующему законодательству, автобусы "Транссити" перевозят пассажиров временно, максимум в течение трех месяцев – до проведения конкурса на определение нового перевозчика.

На Волыни пьяная компания избила ветерана АТО

В Торчине Луцкого района Волынской области компания нетрезвых мужчин набросилась на ветерана АТО. Происшествие случилось возле общественной остановки.

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Мужчина ждал маршрутку и разговаривал по телефону. В этот момент компания неизвестных людей подошла к нему и начала "приставать". Все нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попросил компанию уйти от него, но в ответ на него набросились, и в результате этого он получил телесные повреждения.

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