Стрельба на Оболони: злоумышленникам сообщили о подозрении (фото)

Прокуратура сообщила о подозрении двум жителям Киевской области за стрельбу в Оболонском районе Киева.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с максимальным размером залога в 181 тыс. гривен каждому.

Напомним, вечером 1 февраля на автостоянке гипермаркета на проспекте Степана Бандеры, обстреляли автомобиль Toyota Camry. После чего скрылись с места преступления.

Реклама

Злоумышленников удалось задержать в Голосеевском районе столицы. Ими оказались 31-летний и 35-летний жители Киевской области, которые знакомы с владельцем поврежденного автомобиля.

Во время обыска изъяли автоматическое оружие. Досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз и устанавливаются мотивы совершения преступления.

За содеянное мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Реклама

Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Один кум пришел в гости к другому, они распивали спиртные напитки. Почти в полночь между ними начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама