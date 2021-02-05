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Стрельба на Оболони: злоумышленникам сообщили о подозрении (фото)

5 февраля, 15:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Обстреляли автомобиль Toyota Camry и скрылись

Прокуратура сообщила о подозрении двум жителям Киевской области за стрельбу в Оболонском районе Киева.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с максимальным размером залога в 181 тыс. гривен каждому.

Напомним, вечером 1 февраля на автостоянке гипермаркета на проспекте Степана Бандеры, обстреляли автомобиль Toyota Camry. После чего скрылись с места преступления.

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Злоумышленников удалось задержать в Голосеевском районе столицы. Ими оказались 31-летний и 35-летний жители Киевской области, которые знакомы с владельцем поврежденного автомобиля.

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Во время обыска изъяли автоматическое оружие. Досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз и устанавливаются мотивы совершения преступления.

За содеянное мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Один кум пришел в гости к другому, они распивали спиртные напитки. Почти в полночь между ними начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.

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Киев авто прокуратура стрельба оболонь подозрение

Источник: Сегодня

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