Стрельба на Владимирской в Киеве: задержаны 10 человек – эксклюзивные подробности

В Киеве на улице Владимирской ранили националиста и ветерана войны Алексея Середюка. Полицейские задержали 10 человек, которые участвовали в конфликте.
Об этом сообщает "Сегодня".
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В полиции Киева подтверждают факт стрельбы на улице Владимирской.
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"Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции. Задержано 10 человек, которые участвовали в данном конфликте. Их доставят в полицию. В результате потасовки на месте телесные повреждения получил мужчина, ему оказывают помощь медики", – рассказали в полиции Шевченковского района.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Что произошло?
В Киеве на том же месте, где неделю назад была перестрелка, произошла стрельба. Был ранен националист и ветеран войны Алексей Середюк. Как пишут в соцсетях, по этому адресу находится обменник криптовалюты.
На фото, которое появилось в Сети видно, что Алексей Середюк лежит с окровавленным лицом.
Стрельба из автомата у здания СБУ
25 января в центре Киева были слышны выстрелы. Огонь открыли возле главного управления СБУ. Предварительно установлено, что между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт.
Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт. Из-за этого один из службы охраны уже на улице выстрелил несколько раз вверх.
Перестрелка случилась вечером возле главного управления СБУ. Видео сразу же появилось в Сети. Также там появились свои версии происходящего.