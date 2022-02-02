Стрельба на Владимирской в Киеве: задержаны 10 человек – эксклюзивные подробности

На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются

В столице группа людей ранила мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на улице Владимирской ранили националиста и ветерана войны Алексея Середюка. Полицейские задержали 10 человек, которые участвовали в конфликте.

Об этом сообщает "Сегодня".

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В полиции Киева подтверждают факт стрельбы на улице Владимирской.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции. Задержано 10 человек, которые участвовали в данном конфликте. Их доставят в полицию. В результате потасовки на месте телесные повреждения получил мужчина, ему оказывают помощь медики", – рассказали в полиции Шевченковского района.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Что произошло?

В Киеве на том же месте, где неделю назад была перестрелка, произошла стрельба. Был ранен националист и ветеран войны Алексей Середюк. Как пишут в соцсетях, по этому адресу находится обменник криптовалюты.

На фото, которое появилось в Сети видно, что Алексей Середюк лежит с окровавленным лицом.





Ветеран войны попал в потасовку. Фото: Киев INFO/Telegram

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Стрельба из автомата у здания СБУ

25 января в центре Киева были слышны выстрелы. Огонь открыли возле главного управления СБУ. Предварительно установлено, что между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт.

Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт. Из-за этого один из службы охраны уже на улице выстрелил несколько раз вверх.

Перестрелка случилась вечером возле главного управления СБУ. Видео сразу же появилось в Сети. Также там появились свои версии происходящего.

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