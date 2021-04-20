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Стрельба под Киевом: мужчина из ревности подстрелил соперника (фото)

20 апреля, 20:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В ходе борьбы мужчина подстрелил также родную сестру пострадавшего

В Киевской области 20 апреля произошла стрельба на почве ревности.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

ЧП произошло в селе Белогородка.

"Рано утром к паре влюбленных пришел во двор третий, судя по развитию событий, – лишний. На почве ревности сначала устроил драку с соперником, а затем достал из своей куртки травматический пистолет, из которого произвел три выстрела, попав в область затылка, левого плеча и правой ноги сопернику", – говорится в сообщении.

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Услышав выстрелы и крики, на помощь пострадавшему прибежали соседи, которые пытались вырвать пистолет из рук злоумышленника, однако тот, уже лежа на полу выстрел и попал в ногу родной сестры потерпевшего.

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Злоумышленника задержали, изъяв у ловкого "стрелка" оружие. По данному факту возбуждено уголовное производство.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в поезде Константиновка – Киев произошла стрельба, пришлось вызывать спецназ.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне под Ровно мужчине отрезало ноги военным эшелоном. Он хотел передать гостинцы сыну-солдату, но произошел несчастный случай.

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Киев полиция Полиция Киева

Источник: Сегодня

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