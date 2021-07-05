Стрельба под Киевом: неизвестный открыл огонь возле админздания (фото)

Правоохранители поймали нарушителя – при себе, кроме пистолета, он имел меч

Копы оградили место ЧП. Фото: Нацполиции области/Facebook

В Вышгороде (Киевская область) возле административного здания открыли стрельбу. Полицейские устанавливают все обстоятельства.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции области в Facebook.

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"Перед административным зданием мужчина совершил выстрелы из предмета похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча", – говорится в сообщении.

Фото: Нацполиции области/Facebook

Мужчина задержан.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту полиция Вышгородского районного управления полиции открыла уголовное производство по ч.4 ст 296 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиции области/Facebook

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