Стрельба у суда в Киеве: в каком состоянии раненый

Пострадавший мужчин был на суде, а после выхода из здания его обстреляли

Стрельба в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве возле Киево-Святошинского суда произошла стрельба. Как выяснилось, пострадавший мужчина получил три ранения: в ногу и спину.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Очевидец последствий стрельбы возле Киево-Святошинского суда, правозащитник Вадим Володарский, рассказал нам новые подробности нападения.

"Я в тот момент находился в кабинете у судьи. В этот момент все мы услышали выстрелы на улице. Прозвучало 3-4 выстрела. Судья бросился к окну, затем я подошел. Через окно мы увидели, что на земле лежит человек. Позже я услышал, что стреляли, якобы, из проезжающего авто", – рассказал "Сегодня" Вадим Володарский.

Наши источники среди правоохранителей добавили, что мужчина получил три ранения: в ногу и спину.

"Мы выяснили, что он пришел на суд, но заседание в итоге перенесли, потому как не явились другие стороны судебного процесса. Выходя из суда, мужчина был обстрелян", – сообщили нам силовики.

В Киеве стреляли в мужчину. Фото: Facebook/Вадим Володарский

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