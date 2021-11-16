Стрельба у суда в Киеве: в каком состоянии раненый

В Киеве возле Киево-Святошинского суда произошла стрельба. Как выяснилось, пострадавший мужчина получил три ранения: в ногу и спину.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
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Очевидец последствий стрельбы возле Киево-Святошинского суда, правозащитник Вадим Володарский, рассказал нам новые подробности нападения.
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"Я в тот момент находился в кабинете у судьи. В этот момент все мы услышали выстрелы на улице. Прозвучало 3-4 выстрела. Судья бросился к окну, затем я подошел. Через окно мы увидели, что на земле лежит человек. Позже я услышал, что стреляли, якобы, из проезжающего авто", – рассказал "Сегодня" Вадим Володарский.
Наши источники среди правоохранителей добавили, что мужчина получил три ранения: в ногу и спину.
"Мы выяснили, что он пришел на суд, но заседание в итоге перенесли, потому как не явились другие стороны судебного процесса. Выходя из суда, мужчина был обстрелян", – сообщили нам силовики.
Ранее мы писали:
- Огонь открыли из авто: в Киеве у суда произошла стрельба
- 7 июля в Голосеевском районе ранения получили два человека, в том числе полицейские.
- А 18 июля стреляли на Соломенке. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.