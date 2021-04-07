Стрельба в центре Киева: мужчина выстрелил в иностранца и скрылся

Была введена спецоперация по розыску

В Киеве на улице Большая Васильковская мужчина выстрелил в ногу иностранцу и скрылся.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

Была введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию злоумышленника. Пытаясь убежать от полицейских, фигурант достал пистолет, и в ходе преследования с целью его задержания копы применили табельное оружие, стреляя вверх.

"Вчера вечером во время задержания 26-летнего уроженца Кропивницкого, полицейские применили огнестрельное оружие в порядке статьи 46 Закона Украины "О Национальной полиции", осуществив выстрел вверх, поскольку злоумышленник, пытаясь убежать, взял в руки пистолет. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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На месте происшествия мы изъяли пистоле "Форт-12" и патроны к нему. Вещественные доказательства направили на экспертизу. Также провели неотложный обыск по месту жительства правонарушителя, где обнаружили и изъяли выхлопную телескопическую палку. Досудебное расследование продолжается.

Задержанному готовят сообщение о подозрении в совершении данного преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее мы писали, что в поезде Константиновка – Киев произошла стрельба, пришлось вызывать спецназ.

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