Стрельба в Киеве: ранен мужчина, введена спецоперация "Сирена"

Стрельба в Киеве. Фото: Слово и дело

В Киеве на Печерске сегодня произошла стрельба. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в полиции Киева, на улице Глазунова, неизвестный несколько раз выстрелил из неустановленного оружия и ранил мужчину.

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Затем стрелявший скрылся на автомобиле Mercedes. Как сообщили нам в полиции Киева, на место выехали сотрудники полиции.

"Пока нет информации о пострадавших, вся информация уточняется. В городе ввели спецоперацию "Сирена", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции.

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Как позже сообщили в полиции, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников совершил несколько выстрелов вверх. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события.

Ранее мы писали, что в Киеве произошла стрельба – пострадал мужчина.

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Напомним, в Кирилловке Запорожской области произошла стрельба. В результате двое мужчин получили ранения.