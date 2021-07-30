Стычки на ЛГБТ-акции. Под Офисом президента полиция применила газ

Несколько участников мероприятия уже задержали и отправили в участок

На Банковой проходит ЛГБТ-рейв. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве под Офисом президента произошли стычки на ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

Как стало известно, задержаны несколько участников конфликта. На акцию сообщества попали также представители праворадикальных организаций.

Отметим, акцию уже попытались сорвать – под Офисом президента нашли подозрительную сумку, ее проверяли взрывотехники.

Ранее мы писали, что китайская соцсеть WeChat снова блокирует ЛГБТ-аккаунты.

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Также напомним, что сборная ЛГБТ заняла бы 14-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио. По меньшей мере 169 публично открытых геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов, гомосексуалистов и небинарных спортсменов выступают в Токио.