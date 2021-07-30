Українська
$ 26,89
31,92
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Стычки на ЛГБТ-акции. Под Офисом президента полиция применила газ

30 июля 2021 15:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Несколько участников мероприятия уже задержали и отправили в участок

На Банковой проходит ЛГБТ-рейв. Фото: коллаж "Сегодня"

На Банковой проходит ЛГБТ-рейв. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве под Офисом президента произошли стычки на ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Реклама

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как стало известно, задержаны несколько участников конфликта. На акцию сообщества попали также представители праворадикальных организаций.

Отметим, акцию уже попытались сорвать – под Офисом президента нашли подозрительную сумку, ее проверяли взрывотехники.

Ранее мы писали, что китайская соцсеть WeChat снова блокирует ЛГБТ-аккаунты.

Реклама

Также напомним, что сборная ЛГБТ заняла бы 14-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио. По меньшей мере 169 публично открытых геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов, гомосексуалистов и небинарных спортсменов выступают в Токио.

В тренде
Фонтан высох. Мэрию Киева обвинили в строительстве "потемкинских деревень"
В Оболонском районе "высох" фонтан. Коллаж "Сегодня"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На улицах пробки, машины плавают: Киев парализовало после дождя (фото, видео)
На улицах пробки, машины плавают: Киев парализовало после дождя (фото, видео)Происшествия
Судью от работы не отстранили. Подробности пьяного ДТП в Киеве (видео)
Судью от работы не отстранили. Подробности пьяного ДТП в Киеве (видео)Происшествия
Снесла столб и чуть не слетела в реку: в пьяном ДТП в Киеве подозревают судью (видео)
Снесла столб и чуть не слетела в реку: в пьяном ДТП в Киеве подозревают судью (видео)Происшествия
Авто лежит на крыше. Под Киевом смертельное ДТП парализовало движение (видео)
Авто лежит на крыше. Под Киевом смертельное ДТП парализовало движение (видео)Транспорт
В центре Киева масштабная авария: столкнулись четыре авто (видео)
В центре Киева масштабная авария: столкнулись четыре авто (видео)Происшествия
На Крещатике вспыхнул пожар, дым видно с левого берега Киева – все подробности
На Крещатике вспыхнул пожар, дым видно с левого берега Киева – все подробностиПроисшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять