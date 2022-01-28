"Так и пальцы оторвать может". В Киеве девушка устроила стрельбу посреди улицы (видео)

В Сети активно обсуждают видео, на котором видно, как девушка стреляет в темное время суток в одном из спальных районов Киева.
Видео опубликовано в Telegram-канале Киев Оперативный.
Девушка, нецензурно выражаясь, стреляет в воздух. Все это снимает парень, голос которого можно также услышать. После выстрела на нескольких машинах, припаркованных неподалеку, сработала сигнализация.
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"Какая-то Диана Самочка тупо стреляет себе на улице Киева... Появление всех этих фриковых лиц – следствие молчаливого согласия общества и популярности среди молодежи того треша, что они чудят, а самое главное – безнаказанность за него. Так держать", – говорится в подписи к видео.
Что нам сказали правоохранители
В полиции Киева говорят, что устанавливают, где именно в столице это произошло. Инцидент взяли в работу после того, как ознакомились с видео.
Реакция соцсетей
В комментариях девушку резко критикуют за ее выходку. Пишут, что она не умеет держать оружие и что так "может оторвать пальцы".
"В Одессе парня за стрельбу в воздух на свадьбе засудили. А это чучело что? Сняло (видео, – ред.) и забыло?", – пишет один из пользователей соцсетей.
Дошло даже до оскорблений в сторону девушки. И даже вспомнили ее родителей: "мама с папой наверное гордятся".
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