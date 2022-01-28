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"Так и пальцы оторвать может". В Киеве девушка устроила стрельбу посреди улицы (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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28 января, 16:33
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Она стреляла в воздух, громко матерясь и снимая все на видео
После выстрела девушка сама немного испугалась.
После выстрела девушка сама немного испугалась. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети активно обсуждают видео, на котором видно, как девушка стреляет в темное время суток в одном из спальных районов Киева.

Видео опубликовано в Telegram-канале Киев Оперативный.

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Девушка, нецензурно выражаясь, стреляет в воздух. Все это снимает парень, голос которого можно также услышать. После выстрела на нескольких машинах, припаркованных неподалеку, сработала сигнализация.

"Какая-то Диана Самочка тупо стреляет себе на улице Киева... Появление всех этих фриковых лиц – следствие молчаливого согласия общества и популярности среди молодежи того треша, что они чудят, а самое главное – безнаказанность за него. Так держать", – говорится в подписи к видео.

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Что нам сказали правоохранители

В полиции Киева говорят, что устанавливают, где именно в столице это произошло. Инцидент взяли в работу после того, как ознакомились с видео.

Реакция соцсетей

В комментариях девушку резко критикуют за ее выходку. Пишут, что она не умеет держать оружие и что так "может оторвать пальцы".

"В Одессе парня за стрельбу в воздух на свадьбе засудили. А это чучело что? Сняло (видео, – ред.) и забыло?", – пишет один из пользователей соцсетей.

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Дошло даже до оскорблений в сторону девушки. И даже вспомнили ее родителей: "мама с папой наверное гордятся".

Ранее мы писали:

  • В Буковеле туристы устроили стрельбу под окнами чужого номера отеля. Также они угрожали своим соседям и полицейским.
  • В Киеве возле главного управления СБУ открыли огонь после того, как между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт.

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