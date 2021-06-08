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"Такая же история как с Протасевичем": в Борисполе обыскивают с собаками рейс из Грузии (видео)

8 июня 2021 16:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Багаж будут проверять отдельно. Фото: "Страна"

Багаж будут проверять отдельно. Фото: "Страна"

В аэропорту "Борисполь" правоохранители ищут бомбу в самолете, который выполнял рейс "Тбилиси-Киев". По данным СМИ, из самолета силовики выпускали по пять человек. Каждого из них обнюхивали собаки.

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Об этом сообщает издание "Страна".

"Такая же история как была после посадки самолета с Протасевичем в Минске", – рассказал один из пассажиров самолета.

Позже стало известно, что первую часть пассажиров рейса Тбилиси-Киев уже привезли в здание аэропорта "Борисполь".

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По предварительной информации, силовикам поступило сообщение о бомбе на борту.

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"Тщательно обыскивают каждого пассажира. Багаж выгрузили и будет вероятно также проверять отдельно. Одного грузина после беседы с работниками аэропортовых служб и с силовиками куда-то увели", - говорят пассажиры рейса.

Как уже сообщалось, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего задержали Протасевича и его девушку-россиянку. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

Новости "Сегодня" писали, что появилось пугающее видео с Протасевичем. На лице оппозиционера были видны синяки, ссадины и царапины, а его пальцы были сжаты в замок.

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