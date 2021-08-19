Танцевал и бил стены. В Киеве задержали мужчину в неадекватном состоянии (фото, видео)

Сначала нарушителю, который был в состоянии наркотического опьянения, вызвали "скорую", а после полицейские его увезли

Копы посадили мужчину в машину. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня около Киевского академического Молодого театра произошло ЧП. Как сообщает корреспондент "Сегодня", в кассу театра на Прорезной вошел мужчина в неадекватном состоянии, который танцевал и бил стены.

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Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что мужчина находиться в состоянии наркотического опьянения. Ему вызвали "скорую" помощь.

В данный момент мужчину посадили в патрульный автомобиль.

Задержанный мужчина. Фото: "Сегодня"

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"В дурку", – ответили сотрудники полиции на вопрос, какие действия будут предприняты.

Под наркотиками

В состоянии наркотического опьянения люди совершают ужасные вещи. В данном случае все закончилось хорошо. Однако, ранее мы писали, что в Галицком районном суде Львова 3 августа объявили приговор инспекторам роты ТОР патрульной полиции. Их признали виновными в гибели львовянина. Парень пытался проглотить пакет с наркотиками, но подавился.

А в Киеве мужчина под наркотиками выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже и упал на техническую крышу в районе третьего этажа. Как рассказала спасателям мать пострадавшего, последние недели она наблюдала неадекватное поведение сына и его злоупотребление наркотиками и алкоголем.

Ранее мы писали, что: