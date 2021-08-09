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Танцы на костях: компания устроила вечеринку на столичном кладбище (видео)

9 августа 2021 21:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Четверо молодых людей снимали свою вечеринку ради хайпа в соцсетях

Кадры с места инцидента. Фото: коллаж "Сегодня"

Кадры с места инцидента. Фото: коллаж "Сегодня"

Вылезали на кресты и танцевали на могилах. Четверо молодых людей в столице устроили вечеринку на кладбище. Свои гуляния снимали и видео выложили в соцсети. Корреспондент "Сегодня" Людмила Гаврилюк нашла участников вечеринки, место, где она была и знает, что грозит им за танцы на костях.

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И все ради популярности в интернете. Сейчас о вечеринке здесь не напоминает ничего. Известно, что четверо друзей пришли сюда поздно ночью. А свои посиделки снимали на видео: как танцуют на кладбище, пьянствуют между могилами и вылезают на кресты. А еще слушали русскую музыку, цепляли на могилы кепки и цветы.

Как выяснил сайт "Сегодня", все участники вечеринки – совершеннолетние. В социальных сетях – под вымышленными никами – делятся фотографиями своих празднеств. Над совершенным накануне смеются и продолжают выставлять фотографии с вечеринки. На наши сообщения – не отвечают.

Танцевать на костях сильно полюбила молодежь. Ежедневно в социальных сетях появляются все новые видео из похожих вечеринок. Так, пятнадцатилетние девушки просто среди бела дня распивали алкоголь и пели на кладбище.

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Кадры празднования сами выложили в интернет. Затем их поймала полиция, с девушками провели беседу, а на родителей составили админпротокол.

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А вот для компании друзей за танцы на могилах беседой не обойдется. За это им грозит уголовная ответственность и штраф.

"Поскольку преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, наказание будет установлено в виде лишения свободы от 4-х до 7-ми лет. Так, как они еще распивали алкогольные напитки, еще будут нести ответственность в административном порядке", – говорит юрист Юля Комисарчук.

Впрочем, правоохранители за вечеринку на кладбище еще не взялись.

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