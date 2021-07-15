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Тело хотели сжечь. В Киеве преступники хотели отобрать квартиру покойника (видео)

15 июля 2021 17:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Злоумышленники все время хранили тело умершего в квартире – пока не закончили сделку по жилью

На снимке взятка за перевоз тела в крематорий и труп. Фото: коллаж "Сегодня"

На снимке взятка за перевоз тела в крематорий и труп. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве банда пыталась скрыть мумифицированное тело умершего пенсионера для завладения его жильем. Они незаконно подделали договор купли-продажи на квартиру по улице Телиги, датированный 2010 годом и якобы заверенный нотариусом, которая умерла в феврале 2021 года.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

"Законным владельцем квартиры был киевлянин 1932 года рождения, который умер при невыясненных обстоятельствах в своей квартире и мумифицированное тело которого длительное время там находилось", – пишут в сообщении.

Злоумышленники обнаружили в квартире тело дедушки, однако не сообщили о его смерти в правоохранительные органы. Зато разработали преступный план. А тело умершего все время оставалось в квартире.

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На снимке видно, как потолок висит над головами пассажиров. Фото: коллаж "Сегодня"

"Совершив сделку с недвижимостью, злоумышленники решили избавиться от тела путем тайного перемещения из квартиры в крематорий для сжигания. Для этого участники группы планировали использовать поддельное свидетельство о смерти, согласно которому указанный человек умер якобы 4 июля 2021 года", – добавляют в ведомстве.

Для выполнения плана злоумышленники подыскали лиц, которые за 1000 долларов США согласились тайно ночью на автомобиле перевезти тело в специальном мешке в крематорий.

Правоохранители задержали организатора группы и одного из ее членов после передачи денежных средств исполнителю за вывоз тела. Им готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Киеве на кладбище жестоко убили бездомного. Правоохранители оперативно разыскали и задержали злоумышленника.

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