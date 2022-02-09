Тело вмерзло в лед. В Киеве в Днепре нашли мертвого мужчину (фото)

Сейчас все обстоятельства устанавливает полиция

В столице сотрудники ГСЧС из воды достали утопленника / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утонул мужчина. ЧП произошло на Днепровской набережной, 7, в Дарницком районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

На место происшествия прибыли водолазы.

"На расстоянии 15 м от берега водолазы обнаружили вмерзшее в лед тело мужского пола. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения деблокировали тело гражданина, доставили на берег и передали службе "102", – говорится в сообщении.

Мужчину обнаружили в 15 метрах от берега / Фото: ГСЧС

Обстоятельства трагического случая устанавливаются правоохранительными органами.

В Киевской области Крещение закончилось трагедией

В Киевской области во время купания на Крещение у утонул мужчина. Несчастье произошло в селе Крушинка Глеваховской ОТГ.

19 января в 12:32 к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Крушинка на пруду Школьный во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность мужчина.

На место прибыли пять водолазов ГСЧС. Тело мужчины удалось обнаружить в 15:13. Его вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.

Погибшему было 53 года.

Читайте также: