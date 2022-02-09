Тело вмерзло в лед. В Киеве в Днепре нашли мертвого мужчину (фото)

В Киеве утонул мужчина. ЧП произошло на Днепровской набережной, 7, в Дарницком районе.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.
На место происшествия прибыли водолазы.
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"На расстоянии 15 м от берега водолазы обнаружили вмерзшее в лед тело мужского пола. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения деблокировали тело гражданина, доставили на берег и передали службе "102", – говорится в сообщении.
Обстоятельства трагического случая устанавливаются правоохранительными органами.
В Киевской области Крещение закончилось трагедией
В Киевской области во время купания на Крещение у утонул мужчина. Несчастье произошло в селе Крушинка Глеваховской ОТГ.
19 января в 12:32 к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Крушинка на пруду Школьный во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность мужчина.
На место прибыли пять водолазов ГСЧС. Тело мужчины удалось обнаружить в 15:13. Его вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.
Погибшему было 53 года.
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