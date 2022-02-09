Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфоны для пенсионеров 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Тело вмерзло в лед. В Киеве в Днепре нашли мертвого мужчину (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 16:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас все обстоятельства устанавливает полиция
В столице сотрудники ГСЧС из воды достали утопленника
В столице сотрудники ГСЧС из воды достали утопленника / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утонул мужчина. ЧП произошло на Днепровской набережной, 7, в Дарницком районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

На место происшествия прибыли водолазы.

"На расстоянии 15 м от берега водолазы обнаружили вмерзшее в лед тело мужского пола. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения деблокировали тело гражданина, доставили на берег и передали службе "102", – говорится в сообщении.

Мужчину обнаружили в 15 метрах от берега
Мужчину обнаружили в 15 метрах от берега / Фото: ГСЧС

Обстоятельства трагического случая устанавливаются правоохранительными органами.

В Киевской области Крещение закончилось трагедией

В Киевской области во время купания на Крещение у утонул мужчина. Несчастье произошло в селе Крушинка Глеваховской ОТГ.

19 января в 12:32 к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Крушинка на пруду Школьный во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность мужчина.

На место прибыли пять водолазов ГСЧС. Тело мужчины удалось обнаружить в 15:13. Его вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.

Погибшему было 53 года.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Харькове учительница повалила школьника на стол: мы узнали, что ей грозит Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Киев перейдет в красную зону? Мы проверили слухи Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве у станции метро Голосеевская вспыхнул масштабный пожар (видео) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

19 589

заболело за неделю в Киeвe

+42%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.96

Российский рубль (₽)

0.3718

Евро (€)

31.93

Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.96

Российский рубль (₽)

0.3718

Евро (€)

31.93

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять