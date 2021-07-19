"Типо я с**буюсь из Украины". Киевлянин сжег свой паспорт и снял это на видео

Парень извинился за свой поступок и заявил, что не хотел никого обижать и сделал это без "какой-либо задней мысли"

Парень сжег документ и показал видео. Коллаж "Сегодня"

В Киеве парень сжег украинский паспорт и запостил видео. Такой поступок возмутил пользователей Сети, и вскоре он записал еще одно видео, но уже с извинениями за свою выходку.

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Видео пользователь с ником norco616 опубликовал в Instagram.

На кадрах видно, как он поджег документ и сказал, что собирается уезжать из страны.

"Типо я с**буюсь из Украины. Пока, гражданство!" – сказал блогер.

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Однако извинений долго ждать не пришлось. Вскоре герой запостил еще одно видео, где извинялся за свое поведение перед "ребятами-патриотами". По его словам, документ был ненастоящий и сделал он это не задумываясь.

"В первую очередь хочу извиниться перед ребятами-патриотами, которые посчитали этот поступок оскорбительным. Я это сделал не потому, что я не уважаю или не люблю Украину. Это моя родная страна, и я, конечно же, ее люблю. Я это сделал, в принципе, без какой-либо задней мысли или посыла", – сказал он.

Судя по странице парня, его зовут Роман, он живет в Киеве и, вероятно, работает тату-мастером.

Напомним, ранее украинка сняла на видео, как выбрасывает с детьми загранпаспорт и жалуется на украинское законодательство.

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После этой выходки ее внесли в базу "Миротворца". Также на Людмилу Чмулеву составили протокол за мелкое хулиганство и плохое воспитание детей.