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Толкнул пьяный прохожий: подробности гибели велосипедиста в Киеве (фото)

15 июня 2021 23:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В полиции раскрыли предварительные данные, но пока так и не подтвердили задержание возможного виновника ДТП

ДТП с велосипедистом в Киеве

ДТП с велосипедистом в Киеве / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Полиция предварительно установила, что 27-летний велосипедист, погибший под колесами грузовика в Киеве, столкнулся с пьяным прохожим, который "изменил траекторию движения по тротуару".

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Смертельная авария произошла на улице Зодчих в Святошинском районе столицы, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

"Правоохранители предварительно выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте", - рассказали в полиции.

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Там уточнили, что инцидент зарегистрирован в Святошинском управлении полиции и после проведения проверки ему будет дана правовая квалификация.

Ранее волонтеры, которые занимаются безопасностью на дорогах, заявили, что мужчину, толкнувшего велосипедиста, якобы задержали, однако в полиции этого пока не подтвердили.

Напомним, сначала сообщалось, что велосипедист, погибший в результате смертельной аварии в Киеве 15 июня на Окружной дороге, при падении ударился головой о бордюр и получил черепно-мозговую травму.

Мы также писали, что в Одессе автомобиль на скорости врезался в столб. В результате иномарку разорвало напополам, два человека погибли.

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