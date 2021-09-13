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Торговали местами на кладбищах. В Киеве чиновникам объявили о подозрении

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 сентября, 16:20
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Суммы взяток колебались от 3 до 50 тыс. долларов США за место, в зависимости от района расположения
В столице за места на кладбище требовали большие суммы денег
В столице за места на кладбище требовали большие суммы денег / Фото: Коллаж: Сегодня

Чиновники организовали схему вымогательства взяток за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. Заместителю директора специализированного коммунального предприятия "Спецкомбинат ПКБО" и директору одного из столичных коммерческих предприятий объявлено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Такая схема действовала более полутора лет. А суммы взяток колебались от 3 до 50 тыс. долларов США за место в зависимости от района расположения.

"Вымогательством денег за "услуги" занимались двое посредников-киевлян, которые представлялись работниками столичных кладбищ. На самом деле один из них – частный предприниматель, другой – безработный. Служба безопасности Украины в июле этого года разоблачила эту противоправную схему", – рассказала пресс-секретарь СБУ в Киеве и области Ольга Супрун.

Что им грозит

Сейчас чиновникам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, директор коммерческого предприятия будет отвечать перед законом по ч. 5 ст. 27 (пособничество) и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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