Торговля детьми под видом материнства. В Киеве сообщили о подозрении членам ОПГ

В состав организованной преступной группы входило пять человек, в том числе – организатор, соорганизатор и трое исполнителей

Копы на месте задержания ОПГ. Фото: коллаж "Сегодня"

В одной из столичных клиник разоблачили организованную преступную группу, которая осуществляла продажу детей за границу под видом суррогатного материнства. "Услуги" фигурантов стоили около 70 тыс. долларов США. Установлено 16 фактов преступной деятельности злоумышленников.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В состав группы входило пять человек, в том числе – организатор, соорганизатор, два гражданина одной из стран Восточной Азии, а также врач-уролог. Злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью, которое оказывало посреднические услуги в рамках программы суррогатного материнства", – пишут в сообщении.

Работали по отработанной схеме

Рекламу о своих услугах размещали на интернет-площадках разных стран. Злоумышленники подыскивали женщин с уязвимым состоянием, которые за деньги – от 300 до 1000 долларов соглашались на фиктивные браки с иностранцами.

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"Врач, который входил в состав организованной преступной группы, оформлял фальшивые справки о противопоказаниях для планирования и вынашивания беременности "женами". Это становилось основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Поэтому "семейным парам" подыскивали суррогатных матерей. За вынашивание ребенка женщинам платили от шести до восьми тысяч долларов США", – добавляют в МВД.

После рождения младенца мать оформляла доверенность на право вывоза отцом-иностранцем ребенка за границу, которые за услуги платили около 70 тыс. долларов США.

Полицейские установили 16 фактов продажи детей. Во время проведения обысков правоохранители изъяли черновые записи. В них указана информация об еще 160 заказов от иностранцев.

Сейчас фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) и ч.2. ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Торговля людьми в Украине

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Не только торговля детьми, но и в целом – людьми в Украине является масштабным явлением и остается серьезной проблемой украинского общества.

По заключению Международной организации по миграции, с точки зрения международной торговли людьми Украина представляет из себя источник товара, его транзитный маршрут и пункт назначения одновременно.

Основными экспортными направлениями вывоза человеческого материала из Украины являются Польша, Российская Федерация, Турция, Италия, Австрия, Испания, Германия, Португалия, Чехия, Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания, Израиль, Греция, Ливан, Бенин, Тунис, Кипр, Швейцария, США, Канада и Белоруссия.

Жертвами торговли человеческим товаром на Украине являются не только женщины, но и дети, которых используют для насильственного труда, попрошайничества и принудительного предоставления сексуальных услуг, нередко подвергая насилию и пыткам.

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