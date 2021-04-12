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Товара на 11 млн гривен: киевские полицейские задержали троих наркоторговцев (фото)

12 апреля, 14:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Им грозит до двенадцати лет тюрьмы

Киевские правоохранители поймали наркоторговцев с "товаром" на сумму около 11 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Так, задержали группу лиц за сбыт наркотиков на территории Киева и Одессы. Это ранее несудимые 46-летний киевлянин, 33-летний и 22-летний одесситы.

"Мы провели три санкционированные обыски по местам проживания и в автомобиле фигурантов, где обнаружили и изъяли 14 полиэтиленовых пакетов с веществом похожим на кокаин, 2 пакета с веществами белого цвета и зеленого цвета, 24 пакета с таблетками желтого, синего, розового и коричневого цвета. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около 11 млн гривен. Все запрещенные вещества направили на проведение соответствующих экспертиз", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Леонид Курята.

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Всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.

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Двум одесситам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, киевлянину – круглосуточный домашний арест.

Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее мы писали, что в Киеве мужчина продавал наркотики за биткоины.

Напомним, ранее в Киевской области СБУ разоблачила организаторов мощной наркогруппировки. Ежемесячная "прибыль" злоумышленников составила почти 70 млн грн.

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Киев наркотики полиция Полиция Киева

Источник: Сегодня

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