"Товара" на миллион гривен: в Киеве разоблачили наркобанду (фото)

Наркотики правоохранители изъяли в местах проживания, в автомобилях и гаражах преступников

На снимке - изъятый товар. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве разоблачили группу наркодельцов с "товаром". Стоимость изъятых наркотиков при розничной продаже составляет более миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры в Facebook.

Реклама

Преступная группа занималась продажей кокаина, марихуаны, амфетамина и МДМА.

"В ходе обысков, проведенных на территории Киева по местам проживания, в автомобилях и гаражах фигурантов, изъято 730 г каннабиса, около 250 г кокаина, 150 г амфетамина, метадон и таблетки МДМА, а также веса, зип-пакеты и другие доказательства преступной деятельности группировки", - говорится в сообщении.

Наркотики хранили по месту проживания и гаражах. Фото: Прокуратура Киева/Facebook

Реклама

По результатам проведенных следственных действий шесть человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили им о подозрении.

Читайте также: В Киевской области задержали угонщиков авто – хранили оружие и наркотики (фото)

В суд направили ходатайства о заключении подозреваемых под стражу и наложения ареста на имущество.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина под наркотиками стрелял из окна многоэтажки.

Также мы писали, что в столице разоблачили наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ.