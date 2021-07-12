Українська
$ 27,32
32,41
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

"Товара" на миллион гривен: в Киеве разоблачили наркобанду (фото)

12 июля 2021 17:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Наркотики правоохранители изъяли в местах проживания, в автомобилях и гаражах преступников

На снимке - изъятый товар. Фото: коллаж "Сегодня"

На снимке - изъятый товар. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве разоблачили группу наркодельцов с "товаром". Стоимость изъятых наркотиков при розничной продаже составляет более миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры в Facebook.

Реклама

Преступная группа занималась продажей кокаина, марихуаны, амфетамина и МДМА.

"В ходе обысков, проведенных на территории Киева по местам проживания, в автомобилях и гаражах фигурантов, изъято 730 г каннабиса, около 250 г кокаина, 150 г амфетамина, метадон и таблетки МДМА, а также веса, зип-пакеты и другие доказательства преступной деятельности группировки", - говорится в сообщении.

Наркотики хранили по месту проживания и гаражах. Фото: Прокуратура Киева/Facebook

Наркотики хранили по месту проживания и гаражах. Фото: Прокуратура Киева/Facebook

Реклама

По результатам проведенных следственных действий шесть человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили им о подозрении.

Не пропусти!
Повесил бы Саутгейта прямо на "Уэмбли"! Эксперт из Украины назвал англичан клоунами
Виктор Леоненко раскритиковал Гарета Саутгейта

Читайте также: В Киевской области задержали угонщиков авто – хранили оружие и наркотики (фото)

В суд направили ходатайства о заключении подозреваемых под стражу и наложения ареста на имущество.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина под наркотиками стрелял из окна многоэтажки.

Также мы писали, что в столице разоблачили наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯУкраина
Стрельба по полицейским в Киеве. Все подробности: фото, видео (обновляется)
Стрельба по полицейским в Киеве. Все подробности: фото, видео (обновляется)Происшествия
Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)
Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)Происшествия
Стрельба в многоэтажке Киева. Из окна дома валит дым (фото)
Стрельба в многоэтажке Киева. Из окна дома валит дым (фото)Происшествия
Авария поезда в Боярке: авто застряли в огромных пробках под Киевом (видео)
Авария поезда в Боярке: авто застряли в огромных пробках под Киевом (видео)Происшествия
Под Киевом женщина подрезала соседа из-за припаркованного авто: ей грозит срок (фото)
Под Киевом женщина подрезала соседа из-за припаркованного авто: ей грозит срок (фото)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять