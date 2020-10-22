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Трагедия в Киеве: мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа

22 октября, 13:36

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Обе скончались на месте

В Киеве на улице Соломенской, 14 произошла трагедия – мать вместе с дочерью выпала с девятого этажа дома. В результате падения они погибли на месте.

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Как рассказал сайту "Сегодня" источник в правоохранительных органах, мать с ребенком выпали из окна на девятом этаже.

"Погибшей женщине было 29 лет, а ее дочери всего 6 лет. Обе скончались на месте. По словам свидетелей, мать выбросила дочку, а потом прыгнула сама. Причины выясняют сотрудники полиции на месте трагедии", – сообщил нам источник.

В Сети публикуют видео с места происшествия. На месте работала скорая помощь, очевидно, что спасти пострадавших не удалось.

Ранее мы писали, что в Киеве 12-летняя девочка выбросилась из окна школы – ЧП произошло на перемене, когда учитель открыла окно, чтобы проверить классную комнату.

Напомним, в столице в одном из домов по улице Зои Гайдай выбросилась из окна женщина после ссоры с любимым.

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Киев выбросилась Полиция Киева

Источник: Сегодня

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