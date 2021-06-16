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Требовал $3 тыс.: в Киеве майора полиции разоблачили на взятке (фото)

16 июня 2021 14:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Его задержали при получении всей суммы в Дарницком районе

Майора полиции поймали во время передачи взятки. Фото: СБУ

Майора полиции поймали во время передачи взятки. Фото: СБУ

В Киеве СБУ поймала на взяточничестве майора полиции. Он обещал закрыть уголовное производство и "крышевать" чужой бизнес.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Майор полиции требовал у владелицы салона красоты три тыс. долл. США взятки за закрытие уголовного производства и за "крышевание" в дальнейшем ее бизнеса.

"Задержали фигуранта в Дарницком районе рядом с салоном красоты при получении всей суммы неправомерной выгоды от коммерсантки", – говорится в сообщении.

Фото: СБУ
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Фото: СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

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Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сейчас следствие продолжается, устанавливаются другие служебные и должностные лица, причастные к коррупционному преступлению.

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Напомним, ранее СБУ пресекла деятельность сторонников "восстановления СССР", которые пытались основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области.

Кроме того, в Харьковской области контрразведка блокировала противоправную деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

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