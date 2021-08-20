Требовал его пропустить. В Киеве на репетиции парада водитель сбил полицейского

Пострадавшего копа госпитализировали медики для осмотра, а на место происшествия вызвали оперативную группу

На снимке рука Владислава Подгорного - старшего лейтенанта полиции, патрульного Киева. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, во время репетиции военного парада, произошло ДТП на перекрестке улиц Жилянской и Большой Васильковской. Водитель, который хотел побыстрее проехать и сбил полицейского.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Telegram.

Водитель автомобиля КIА решил, что ограничение движения его не касается.

"Подъехал к патрульным и требовал его пропустить, когда же услышал отказ – начал конфликтовать и сделал вид, что у него сломался автомобиль и он не может его убрать с перекрестка. Через некоторое время человек быстро тронулся с места и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на патрульного, который стоял неподалеку", – говорится в сообщении.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу, а на место происшествия вызвали следователя и оперативную группу.

Как будут праздновать в столице

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

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Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение Государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.