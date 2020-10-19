Требовал найти возлюбленную: в Киевской области задержали "минера"

Ему грозит от двух до шести лет тюрьмы

В Киевской области поймали мужчину, который сообщил о "минировании" здания одного из местных государственных учреждений.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Так, житель города Ирпень сообщил в полицию об исчезновении его сожительницы, а затем начал угрожать взорвать здание одного из местных государственных учреждений, если полицейские не найдут его возлюбленную.

"Полицейские быстро установили личность заявителя. Им оказался 34-летний местный житель. Выяснилось, что таким образом мужчина решил вернуть женщину. Однако сожительница никуда не исчезала, а просто забрала вещи и решила порвать с ним отношения", – говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

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Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Ранее мы писали, что в Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине – он требовал миллиард.

Напомним, в Киеве закрыли на вход и выход две центральные станции метрополитена – "Крещатик" и "Льва Толстого" – поступил анонимный звонок о минировании.

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