Требовали $10 тысяч. В Киеве полицейские похитили человека (фото)

Сегодня провели обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых

Во время обысков копы обнаружили улики. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве двое полицейских похитили человека с целью вымогательства. Мужчина отдал им 10 тысяч долларов США.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

"Гражданин Украины, который ранее привлекался к уголовной ответственности, узнал о том, что его знакомый находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины (мошенничество). В связи с этим, указанный гражданин договорился с двумя работниками полиции об имитации задержания своего знакомого с целью дальнейшего получения денежных средств за несообщение о его местонахождении уполномоченному органу досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Полицейские потребовали у мужчины 10 тыс. долларов США за то, что его не выдадут полиции.

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Деньги изъяты. Фото: Прокуратура Киева/Facebook

"Мужчина в сопровождении сотрудников полиции собирал по городу необходимую сумму денежных средств, часть которых снял с собственных банковских карт, часть наличных средств забрал с места жительства, а часть – одолжил у знакомого", – добавляют в прокуратуре.

Один из задержанных. Фото: Прокуратура Киева/Facebook

Сегодня провели обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Хищения в Киеве

Раскрыто хищение 33 млн гривен на закупках программного обеспечения для Киевского института земельных отношений. Обвинения получил бывший замдиректора института.

на закупках программного обеспечения для Киевского института земельных отношений. Обвинения получил бывший замдиректора института. 15 млн грн были перечислены фиктивным фирмам за установку светофоров. Подозрения получил директор коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения".

были перечислены фиктивным фирмам за установку светофоров. Подозрения получил директор коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения". 6,9 млн грн бюджетных гривен безосновательных трат было выявлено на коммунальном предприятии "Спортивный комплекс". Подозрение предъявлено замдиректора КП.

бюджетных гривен безосновательных трат было выявлено на коммунальном предприятии "Спортивный комплекс". Подозрение предъявлено замдиректора КП. Зафиксировано хищение свыше 4,5 млн грн , выделенных на капитальное строительство Подольско-Воскресенского моста. Здесь о подозрении сообщено первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации.

, выделенных на капитальное строительство Подольско-Воскресенского моста. Здесь о подозрении сообщено первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации. 3,6 млн грн были похищены на ремонте диагностического центра в Святошинском районе. Подозрения получили директора трех подрядных компаний и предприниматель, который осуществлял технадзор на объекте.

были похищены на ремонте диагностического центра в Святошинском районе. Подозрения получили директора трех подрядных компаний и предприниматель, который осуществлял технадзор на объекте. 2 млн грн были перечислены за невыполненные работы в Святошинском районе. Подозрения получил начальник управления образования Святошинской РГА.

были перечислены за невыполненные работы в Святошинском районе. Подозрения получил начальник управления образования Святошинской РГА. 1,3 млн грн были украдены на ремонте асфальтового покрытия придомовых территорий в Соломенском районе Киева. Подозрения вручены начальнику управления ЖКХ, подрядчику и инженеру технадзора.

были украдены на ремонте асфальтового покрытия придомовых территорий в Соломенском районе Киева. Подозрения вручены начальнику управления ЖКХ, подрядчику и инженеру технадзора. 450 тысяч грн были похищены на закупке школьной мебели для школ Печерского района столицы. Сообщено о подозрении руководителю подрядной организации.

были похищены на закупке школьной мебели для школ Печерского района столицы. Сообщено о подозрении руководителю подрядной организации. 250 тысяч грн было растрачено в Деснянском районе при выполнении работ по ремонту подземных переходов. Подозрение получил начальник КП ДЭУ Деснянского района столицы.

Напомним, вот уже несколько месяцев Киевская городская прокуратура проводит обыски на коммунальных предприятия столицы.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что таким образом на него оказывается политическое давление.