Требовали 25 тысяч долларов: в Киеве похитили таксиста (фото)

В столице похитили водителя такси - преступников поймали. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве поймали четырех злоумышленников, которые похитили водителя такси. По данному факту начато досудебное расследование.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестные держат силой его товарища в квартире на проспекте Валерия Лобановского.

"Накануне молодой человек, который работает в такси, подвозил пассажиров по адресам, однако оказалось, что у одной пассажирки нет денег. В результате между водителем и девушкой возникла ссора, о которой впоследствии она рассказала своим товарищам, а также добавила, что ее якобы изнасиловали", – говорится в сообщении.

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Трое парней решили "помочь разобраться" в ситуации, поэтому позвонили таксисту и под предлогом того, что забыли вещи в авто попросили его вернуться.

Когда водитель приехал по указанному адресу, они затащили его в дом и в течение нескольких часов избивали. Кроме этого, нападавшие предложили ему решить "вопрос" за 25 тыс. долларов США.

Копы попали в помещение, где обнаружили девушку с тремя молодыми людьми и в одной из комнат – 21-летнего потерпевшего.

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"Парня с ушибами и переломами госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи", – добавляют в полиции.

Выяснили, что это – жительница Киевской области, 2000 года рождения, и жители столицы, 2000, 2001 и в 2002 года рождения, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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