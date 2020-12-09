Требовали 800 тысяч: в Киеве среди бела дня похитили мужчину (фото)

Вчера днем на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные похитили мужчину. Об этом в полицию сообщил свидетель происшествия.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева.

"Обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на улице Сивашской. В салоне машины было три человека, еще двое – неподалеку. Среди них находился и похищенный человек. Четырех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для проведения следственных действий", – говорится в сообщении.

Причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга – 800 тысяч долларов США. Четырех фигурантов, двое из которых – иностранцы – задержаны. Устанавливаются другие участники преступной группы.

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Пострадавший работает в юридической компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину на встречу в условленное место.

Когда он прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, потерпевшего силой затолкали в его же автомобиль и скрылись.

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Продолжается досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – разбой, вымогательство, незаконное лишение свободы или похищение человека и незаконное завладение транспортным средством.

Ранее мы писали, что в Киеве двое мужчин похитили жителя Троещины, избили его и требовали деньги за освобождение.

Также мы писали, как в Борисполе Киевской области мужчина похитил четырехлетнюю девочку на заправке. Он воспользовался моментом, когда мать малышки отвлеклась, затащил ребенка в автомобиль и уехал.

Видео: Киев Оперативный

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