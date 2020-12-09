Українська
$ 28,08
34,05
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Требовали 800 тысяч: в Киеве среди бела дня похитили мужчину (фото)

9 декабря, 15:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Продолжается досудебное расследование по четырем статьям

Вчера днем на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные похитили мужчину. Об этом в полицию сообщил свидетель происшествия.

Реклама

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

"Обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на улице Сивашской. В салоне машины было три человека, еще двое – неподалеку. Среди них находился и похищенный человек. Четырех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для проведения следственных действий", – говорится в сообщении.

Причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга – 800 тысяч долларов США. Четырех фигурантов, двое из которых – иностранцы – задержаны. Устанавливаются другие участники преступной группы.

Реклама

Пострадавший работает в юридической компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину на встречу в условленное место.

В тренде
Убийца-тренер и третий подозреваемый: подробности расправы над известным музыкантом в Киеве

Когда он прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, потерпевшего силой затолкали в его же автомобиль и скрылись.

Реклама

Продолжается досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – разбой, вымогательство, незаконное лишение свободы или похищение человека и незаконное завладение транспортным средством.

Ранее мы писали, что в Киеве двое мужчин похитили жителя Троещины, избили его и требовали деньги за освобождение.

Также мы писали, как в Борисполе Киевской области мужчина похитил четырехлетнюю девочку на заправке. Он воспользовался моментом, когда мать малышки отвлеклась, затащил ребенка в автомобиль и уехал.

Видео: Киев Оперативный

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев полиция похитили княжий затон

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийца-тренер и третий подозреваемый: подробности расправы над известным музыкантом в Киеве
Убийца-тренер и третий подозреваемый: подробности расправы над известным музыкантом в КиевеПроисшествия
В Киеве на Отрадном произошел пожар: люди выпрыгивали из окон (фото)
В Киеве на Отрадном произошел пожар: люди выпрыгивали из окон (фото)Происшествия
Пьяная стрельба под Киевом: есть пострадавший
Пьяная стрельба под Киевом: есть пострадавшийПроисшествия
В Киевской области женщина прыгнула под поезд (видео)
В Киевской области женщина прыгнула под поезд (видео)Происшествия
Жестокое убийство музыканта в Киеве: задержаны подозреваемые
Жестокое убийство музыканта в Киеве: задержаны подозреваемыеВласть
Появились подробности пожара в Днепровском районе (фото)
Появились подробности пожара в Днепровском районе (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять