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Тройная авария в Киеве: движение по проспекту Победы затруднено (видео)

12 октября, 16:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Есть пострадавшие

В Киеве в понедельник, 12 октября, произошла тройная авария на проспекте Победы, 34.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Здесь в автомобиль Opel въехала маршрутка, а затем в эту маршрутку въехала еще одна маршрутка", – пишут в сообщении.

Так, по предварительной информации – есть пострадавшие. Сейчас их осматривают врачи скорой помощи.

На проспекте Победы в месте аварии создалась пробка. Об этом сообщают данные Google maps.

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В Киеве сегодня, 12 октября, на Героев Сталинграда произошло смертельное ДТП – погибла женщина-пешеход.

Напомним, камеры на дорогах повлияли на количество ДТП – основной причиной ДТП (около 40% всех аварий) является превышение скорости.

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Киев авария ДТП проспект победы

Источник: Сегодня

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