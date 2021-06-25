Тройное ДТП: в Киеве в аварии серьезно пострадал мотоциклист (видео)

Прохожие собрались вокруг места ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на улице Курнатовского (Днепровский район) произошло тройное ДТП. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в полиции Киева, днем столкнулись мотоциклист и два автомобиля Kia и Renault.

"В результате ДТП водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу – это киевлянин 1962 года рождения. Предварительно мотоциклист столкнулся с одним автомобилем и рикошетом задел второй. Правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП", – сообщили в полиции Киева.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе такси на скорости врезалось в столб, есть пострадавшие. Авария произошла утром на Фонтанской дороге.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир. Смотрите видео с места происшествия:

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