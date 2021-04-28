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Тройное убийство в Киеве: подростку вынесли меру пресечения (фото, видео)

28 апреля, 19:02

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Заседание в суде проходило в закрытом режиме

Сегодня в Дарницком районном суде избирали меру пресечения для 16-летнего парня, который зарезал свою семью – отца, мать и восьмилетнего брата.

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Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку злоумышленник несовершеннолетний, а также карантинные ограничения.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Как обьяснили "Сегодня", в зале суда всего 10 мест для слушателей дела – представители прокуратуры, адвокат и ювенальные полицейские.

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Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Сегодня с подозреваемым провели следственный эксперимент.

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Во время воспроизведения событий он, среди прочего, сообщил, что до последнего якобы не хотел убивать младшего брата.

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Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

В рамках расследования будет также назначена экспертиза для того, чтобы установить психическое состояние подростка.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

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В суде объявили меру пресечения для парня – 60 дней содержания в СИЗО, без возможности внесения залога.

Видео: Александр Марущак/"Сегодня"

Напомним, родителей юноши и его восьмилетнего брата с многочисленными ножевыми ранениями нашли в их квартире на улице Ревуцкого 27 апреля. Самого же подростка задержали в ходе преследования после его побега из квартиры.

Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева убили мужчину.

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