Тушили случайные прохожие. В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами (видео)

В Киеве на улице Семьи Кульженко на ходу загорелась маршрутка.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на Семьи Кульженко начала пылать маршрутка, – пишут в Сети.
Как видно на видео – водители, которые проезжали мимо бросились со своими огнетушителями на помощь.
Отметим, служба ГСЧС приехала на место ЧП. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее мы писали о том, что в Киеве на ходу загорелся микроавтобус- микроавтобус при этом был полностью уничтожен огнем.
Напомним, в Киеве горел троллейбус – смотрите видео:
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