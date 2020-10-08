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Тушили случайные прохожие. В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами (видео)

8 октября, 11:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Спасатели подъехали на место ЧП

В Киеве на улице Семьи Кульженко на ходу загорелась маршрутка.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на Семьи Кульженко начала пылать маршрутка, – пишут в Сети.

Как видно на видео – водители, которые проезжали мимо бросились со своими огнетушителями на помощь.

Отметим, служба ГСЧС приехала на место ЧП. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Ранее мы писали о том, что в Киеве на ходу загорелся микроавтобус- микроавтобус при этом был полностью уничтожен огнем.

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Напомним, в Киеве горел троллейбус – смотрите видео:

Видео: "Киев Оперативный"

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Киев маршрутка пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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