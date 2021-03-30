У киевского музыканта украли две гитары прямо из авто (фото)

В Киеве украли из авто местного жителя дорогостоящее музыкальное оборудование.

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Об этом музыкант Стас Маликов написал в Facebook, опубликовав фото с места происшествия.

По его словам, это произошло в Шевченковском районе на улице Дмитриевской, 56Б.

"Друзья, у меня из машины украли чехол с двумя очень важными для меня гитарами. Такие вещи не так просто перепродать и я верю, что они могут, со временем, появиться в поле зрения музыкального комьюнити", – написал он в Сети.

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В полиции Киева нам подтвердили, что пострадавший написал заявление в полицию.

"Мужчина написал заявление в полицию о том, что ночью в его автомобиле было разбито окно и похищены гитары. По данному факту открыто уголовное производство. Проводятся следственные действия и поиск злоумышленников", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Шевченковского района.

Там отмечают, что стоимость гитар будет установлена после проведения товароведческой экспертизы, когда поймают воров. Или же пострадавший предъявит чеки, либо информацию о стоимости гитар.

"Украли ли гитары по чьей-то наводке или случайно, будет установлено во время досудебного расследования. Злоумышленников разыскивают", – добавляют в полиции.

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Напомним, в Одессе правоохранители задержали подростка, который похитил из ломбарда драгоценные ювелирные изделия на 500 тыс. грн.

Кроме того, в Харькове камеры наблюдения зафиксировали кражу в поликлинике – к детской коляске подходит женщина в белом халате и быстро вытаскивает из нее кошелек.

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