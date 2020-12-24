У водителя случился приступ эпилепсии: в Киеве масштабная авария (видео)

В Киеве произошло масштабное ДТП – сразу пять автомобилей столкнулись на улице Короленковской.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"Предварительно, у водителя Audi случился приступ эпилепсии, и он, не контролируя свои действия, совершил столкновение с другими автомобилями", – говорится в сообщении.
Водитель Audi находится в карете скорой помощи. На месте работает полиция.
Ранее мы писали, что в Киеве и области 23 декабря произошло множество ДТП из-за ухудшения погодных условий.
Напомним, вчера под Киевом произошло смертельное ДТП – внедорожник сбил двух человек.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк