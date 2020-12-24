У водителя случился приступ эпилепсии: в Киеве масштабная авария (видео)

В Киеве произошло масштабное ДТП – сразу пять автомобилей столкнулись на улице Короленковской.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Предварительно, у водителя Audi случился приступ эпилепсии, и он, не контролируя свои действия, совершил столкновение с другими автомобилями", – говорится в сообщении.

Водитель Audi находится в карете скорой помощи. На месте работает полиция.

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Ранее мы писали, что в Киеве и области 23 декабря произошло множество ДТП из-за ухудшения погодных условий.

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Напомним, вчера под Киевом произошло смертельное ДТП – внедорожник сбил двух человек.

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