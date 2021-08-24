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У здания КГГА в Киеве вандал повредил флагшток и облил себя краской: открыли уголовное производство (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 августа, 17:24
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Копы задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения
Полицейские задержали нарушителя. Фото: коллаж "Сегодня"
Полицейские задержали нарушителя. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня у здания КГГА после парада неизвестный облил себя и флагшток краской. Событие копы должным образом зарегистрировали и начали проверку.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

"К админзданию на улице Крещатик подошел мужчина и облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества", – говорится в сообщении.

Мужчина облил себя розовой краской. Фото: Нацполиция Киева
Мужчина облил себя розовой краской. Фото: Нацполиция Киева

Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

ЧП во время парада в Киеве

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В Киеве сегодня на параде ко Дню Независимости произошло не одно ЧП. Один из участников мероприятия облил себя бензином и поджег.

Как позже сообщили в полиции Киева, копы вызвали бригаду "скорой" помощи. Медики госпитализировали 25-летнего мужчину. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее мы писали о том, что:

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