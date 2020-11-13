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Uber отрицает, что водитель такси, убивший в Киеве двоих пешеходов, работал в компании

13 ноября, 14:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Служба выразила свои соболезнования жертвам аварии

Автомобиль Hyundai, который 13 ноября, в пятницу, въехал в толпу люде на остановке, не сотрудничал с компанией Uber.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как стало известно, во время инцидента водитель не был подключен к платформе Uber.

"Мы выражаем свои искренние соболезнования жертвам аварии, их близким и всем, кто пострадал в результате этой трагической аварии. Во время инцидента водитель не был подключен к платформе Uber, но мы прилагаем все усилия, чтобы оказать необходимую поддержку правоохранительным органам в расследовании", – сказали в службе.

Служба такси заявила, что у них работает специализированная служба поддержки из бывших сотрудников правоохранительных органов, которая круглосуточно реагирует на все чрезвычайные происшествия.

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Напомним, сегодня утром на Кольцевой дороге в столице водитель такси въехал в остановку, на которой находилась толпа людей. Двое пострадавших погибли, а двоих госпитализировали.

Замглавы МВД тут же отреагировал на происшествие – Антон Геращенко призвал народных депутатов срочно принять закон, контролирующий деятельность такси.

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Киев авария ДТП Uber

Источник: Сегодня

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