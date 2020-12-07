Убийца-тренер и третий подозреваемый: подробности расправы над известным музыкантом в Киеве

Убили ради нескольких квартир в Киеве, а затем пытались закатать тело в бетон. Известного музыканта Александра Деревянко, который исчез еще в прошлом месяце, нашли мертвым в гараже под Киевом. Один из задержанных оказался опытным фитнес-тренером.

Об этом говорится в новостях "Сегодня".

Два молодых парня выдавали себя за учеников Деревянко, они втерлись к нему в доверие и убили своего наставника просто в его доме. Все ради имущества музыканта, у которого не было наследников. По версии следствия, убийцы намеревались завладеть несколькими квартирами, подделав документы, а еще драгоценностями и деньгами.

Тело убитого обмотали пленкой и одеялами и отвезли в арендованный гараж под Киевом, чтобы забетонировать. Но не успели – там их и схватили.

65-летний Александр Деревянко жил один. И хотя семьи у него не было, он имел много друзей. Именно они и забили тревогу. В квартире полиция нашла записку – якобы владелец уехал на неподконтрольную Луганщину. И товарищи музыканта сразу поняли, что эта поездка – бред.

"Он из дома работал, он звукорежиссером был, он записывал музыкальные группы, музыкантов. Все сразу поняли, что он никуда не мог уехать. Сразу стало ясно, что что-то не так", – рассказывают близкие.

По подозрению в убийстве музыканта задержали Юрия Туманского и Дениса Мамедова. Как выяснили новости "Сегодня", Мамедов – фитнес-тренер с многолетним опытом. В своем резюме Мамедов пишет, что владеет боевыми искусствами. А также якобы хорошо разбирается в психологии и разбирается в продажах. На прежней работе имеет хорошие отзывы.

"Говорили, что все нормально было. Отзывы хорошие были. Тренер как тренер", – делятся на прежней работе.

Убитый Александр Деревянко занимался музыкой с детства. Играл на ударных, бас-гитаре, занимался аранжировкой, сотрудничал со многими украинскими группами и исполнителями. Стать для него своим было непросто. Поэтому друзья до сих пор удивляются, как он впустил в дом едва знакомых крепких парней.

"Было мало возможностей выступать, музыканты остались без заработка и, возможно, поэтому он был вынужден брать не сильно знакомых людей к себе в студию. Просто так обстоятельства сложились, видимо", – говорят друзья музыканта.

За убийство обоим подозреваемым светит 15 лет или пожизненное заключение. Они уже взяты под стражу. Также полиция установила причастность третьего фигуранта – 31-летний мужчина якобы помогал заметать следы. А еще похитил из квартиры музыкальные инструменты. Его тоже взяли под стражу.

Видео: Сегодня

Напомним, двое мужчин разработали план убийства музыканта, чтобы завладеть его имуществом. Они пришли к нему домой на урок музыки, во время занятия нанесли телесные повреждения и задушили.

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