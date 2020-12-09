Убийство на Майдане. Ищут мужчину, который нанес смертельные удары ножом

Столичная полиция разыскивает злоумышленника, который нанес ножевые ранения 30-летнему мужчине в подземном переходе на Майдане Незалежности.

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Напомним, от полученных травм мужчина умер в центре столицы.

"Произошел конфликт в подземном переходе. В результате чего мужчина получил ножевые ранения и скончался на месте. Всех участников конфликта доставили в управление полиции, для установления деталей происшествия. Подозреваемый, который нанес ножевые ранения пока не задержан. Ведется его поиск", – сообщили в полиции Шевченковского района.

Там добавляют, что погибший был "обычным человеком" и правоохранители делают все возможное чтобы раскрыть это преступление.

Ранее мы писали, что в Киеве у входа на станцию метро "Майдан Незалежности" произошла драка, во время которой один из участников выхватил нож и ранил противника, в результате чего мужчина умер на месте.

Напомним, в конце октября в Киеве на Майдане Незалежности внедорожник Land Rover сбил шесть человек, двое из которых погибли.

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