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Убийство пешехода с двух ударов в центре Киева: водитель задержан

20 февраля, 18:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Убийцей оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения

Водитель, который накануне убил пешехода из-за конфликта на дороге в центре города, задержан.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Оказалось, что преступником, который двумя ударами убил мужчину недалеко от Офиса президента, был гражданин Азербайджана 1992 года рождения с видом на жительство в Украине.

Его жертвой стал киевлянин 1969-го года рождения.

"Указанный иностранец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", – отметили в прокуратуре.

На данный момент расследование продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Азербайджанцу может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы по подозрению в нанесении тяжкий увечий, которые повлекли смерть человека (ч.2 ст. 121 УК Украины).

Напомним, что конфликт произошел днем 19 февраля на улице Городецкого в Печерском районе Киева. После словесного конфликта с пешеходом, который переходил дорогу по "зебре", водитель Hyundai выбежал и ударил его в голову.

В результате пешеход упал на мостовую и умер на месте, а водитель уехал, но в результате объявленного оперативного плана "Перехват" его остановили патрульные.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия и жестокости (18+):

Напомним, это не первый случай драки на дороге. Так, на мосту метро в Киеве конфликт водителей на дороге закончился дракой.

Также сообщалось о массовой "драке", которую устроили в центре Киева служащие Нацгвардии.

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Киев убийство драка Городецкого

Источник: Сегодня

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