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Убийство с расчленением в Киеве: подозреваемого взяли под стражу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 ноября, 19:13
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Полиции удалось задержать 32-летнего уроженца города Горловка (Донецкая область), которого подозревают в убийстве
В столице жестоко убили человека
В столице жестоко убили человека / Фото: Коллаж: Сегодня

Суд взял на два месяца под стражу мужчину, подозреваемого в совершении жестокого убийства в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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Так, 18 ноября 2021 года в мусорном контейнере возле одного из жилых домов на бульваре Дружбы Народов были обнаружены части тела человека, завернутые в пакеты. Через несколько часов удалось задержать 32-летнего уроженца города Горловка (Донецкая область), которого подозревают в убийстве.

"Как выяснилось в ходе следствия, подозреваемый некоторое время проживал в квартире 42-летнего потерпевшего с его согласия", – сообщают в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

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Сегодня суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемого на два месяца без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Что произошло

Во время застолья между мужчинами возник конфликт, после чего подозреваемый убил хозяина.

После убийства злоумышленник еще 1,5 суток проживал в квартире потерпевшего, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел пилу по металлу и нож, расчленил тело в ванной комнате и в разное время вынес его части в мусорный контейнер под домом убитого.

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"Подозреваемый планировал еще некоторое время пожить в квартире убитого мужчины, сообщая его родственникам, что пострадавший в состоянии алкогольного опьянения ушел в неизвестном направлении и не вернулся", – говорится в сообщении.

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