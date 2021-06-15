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Убийство за 2 млн долларов: в Киеве сымитировали похищение сербского бизнесмена (видео)

15 июня 2021 19:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Организатора убийства задержали, когда он передавал часть денег

Полиция задержала организатора и установила заказчиков убийства. Фото: Нацполиция

Полиция задержала организатора и установила заказчиков убийства. Фото: Нацполиция

Поймали заказчиков убийства, которые в декабре 2020 года хотели похитить гражданина Сербии. Это оказались люди из его ближайшего окружения. За выполнение "работы" организатору обещали недвижимость в Москве стоимостью 2 млн долларов США.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Иностранец имел прибыльный бизнес в Украине.

"Чтобы спасти жизнь мужчине, полицейские в несколько этапов провели спецоперацию: вышли на организатора, совместно с сербскими коллегами провели следственные действия для документирования заказчиков, инсценировали похищение человека и задержали организатора", – пишут в сообщении.

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Организатором оказался гражданин Украины, который временно проживал за рубежом. Именно он и подыскивал людей, которые похитят иностранца.

"Преступный план должны были реализовать во время очередного визита пострадавшего в Украину – несколько раз в год он приезжал для контроля деятельности подчиненных предприятий. За ликвидацию мужчины заказчики обещали организатору недвижимость в Москве стоимостью 2 млн долл. США", – добавляют в полиции.

7 июня в Киеве инсценировали похищение и предоставили подтверждающие доказательства. После подписания документов, по планам заказчиков, человека должны были убить.

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11 июня задержали организатора на территории Закарпатской области после передачи исполнителю 10 тыс. долл. США – части вознаграждения.

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Задержанному сообщили о подозрении. 12 июня ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия для привлечения всех фигурантов к уголовной ответственности.

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