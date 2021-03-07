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Убийство женщины-полицейского в Киеве: в киберполиции рассказали о погибшей коллеге

7 марта, 23:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Святослава Петрова проработала в полиции почти 15 лет

В Департаменте киберполиции выразили соболезнования семье коллеги Святославы Петровой, которую в воскресенье, 7 марта, нашли убитой в Киеве.

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Об этом говорится в сообщении на странице департамента в Facebook.

Согласно сообщению, погибшая посвятила службе в органах внутренних дел почти 15 лет. Отмечается, что 37-летняя майор полиции Петрова работала старшим инспектором Департамента киберполиции.

"Коллеги навсегда запомнят ее настоящим профессионалом, улыбающейся, ответственной и доброжелательной. Руководство и личный состав Департамента киберполиции выражает искренние соболезнования семье погибшей и скорбит вместе с ними", – говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 7 марта в Дарницком районе Киева на улице Бажана нашли труп женщины, на теле которой обнаружили многочисленные ножевые ранения, при ней было удостоверение полицейского.

Правоохранители уже задержали подозреваемую в убийстве женщины-полицейского, ею оказалась подруга убитой.

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Киев убийство киберполиция полицейская
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