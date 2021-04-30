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"Ударил девушку и мог присвоить рясу". Подробности о скандальном "священнике" в Киеве

30 апреля, 17:20

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Мужчина в рясе, который устроил дебош на Подоле – не священник, но где он взял такую одежду неизвестно

В Киеве мужчина в рясе, который недавно разгуливал по Подолу, не только толкнул, но и ударил девушку. После этого на место происшествия вызвали наряд полиции.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщил спикер патрульной полиции Киева Максим Голобородько.

"Поступил вызов, что, якобы, этот мужчина ударил девушку. Приехала полиция, но в итоге на нарушителя никто не стал писать заявления. На него все же был составлен протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде", – сказал он.

По словам копа, информация о том, что нарушитель в рясе – это священник, не подтвердилась.

При этом на вопрос, где он взял рясу и крест – в полиции пока не смогли ответить. Не подтвердили принадлежность к духовенству и опрошенные представители церквей и конфессий. По неофициальной информации, мужчину и ранее видели навеселе на Подоле.

Как мы сообщали ранее, 23 апреля на Подоле видели выпившим мужчину в облачении священника. Прохожим он показывал неприличные жесты.

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Напомним, ранее во Львове священник "приватизировал" церковь, построенную на пожертвования прихожан.

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