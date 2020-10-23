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Ударил ножом и скрылся: в Киеве убили таксиста

23 октября, 15:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве поймали 47-летнего мужчину, который убил таксиста.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Так, между мужчиной и водителем возник конфликт, пассажир ударил водителя ножом и скрылся с места происшествия. После полученных ранений потерпевший скончался в медучреждении.

"Сотрудники уголовного розыска проверили и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, которые были рядом с местом происшествия, и установили, что между таксистом и клиентом возник конфликт, в ходе которого последний ножом дважды ударил оппонента", – говорится в сообщении.

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Отметим, правонарушителем оказался 47-летний уроженец Одессы, который уже имеет две судимости за совершение преступлений.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. За содеянное ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что в Одесской области застрелили 16-летнего мальчика – стрелявшему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в селе Подворки под Харьковом произошел жуткий инцидент – женщина убила свою дочь и бегала по селу с головой.

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Киев убил таксист Полиция Киева

Источник: Сегодня

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